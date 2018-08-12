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    У світі

    Туреччина знаходиться на «останній стадії» підготовки військової операції в Сирії

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    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган&nbsp; - Туреччина знаходиться на «останній стадії» підготовки військової операції в Сирії
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 

    Президент Туреччини пообіцяв, що в «найближчому майбутньому» Анкара звільнить нові території у Сирії

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна перебуває на «останній стадії» підготовки військової операції в Сирії.

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    «У найближчому майбутньому ми звільнимо і нові території, забезпечивши на них безпеку», - сказав турецький лідер.

    За його словами, Анкара «перебуває на останній стадії підготовки» операції в нових сирійських регіонах, щоб, як і під час військових операції «Щит Євфрату» і «Оливкова гілка», забезпечити там стабільність.

    Ердоган також заявив, що з Туреччини в регіони, де проходили ці військові операції, повернулися «чверть мільйона осіб».

    Раніше агентство Reuters повідомило про те, що спеціальний посол ООН з питаннь сирійського врегулювання Стеффан де Містура має намір в вересні 2018 року почати новий раунд активних переговорів із РФ, Іраном і Туреччиною.

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