«Творця» біткоїна звинуватили у шахрайстві на 5 мільярдів доларів

Райта підозрюють у присвоєнні біткоїнів, які належали його померлому колезі

Крейга Райта, який називає себе «творцем біткоїна», звинуватили у шахрайстві на більш ніж 5 мільярдів доларів у криптовалюті. Про це повідомляє Bloomberg. Райт звинувачується у підробці контрактів і підписів, за якими йому були передані біткоїни, здобуті його колегою Дейвом Клейманом, який помер у 2013 році. До суду на Райта подав



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Крейг Райт

Райта підозрюють у присвоєнні біткоїнів, які належали його померлому колезі

Крейга Райта, який називає себе «творцем біткоїна», звинуватили у шахрайстві на більш ніж 5 мільярдів доларів у криптовалюті. Про це повідомляє Bloomberg.

Райт звинувачується у підробці контрактів і підписів, за якими йому були передані біткоїни, здобуті його колегою Дейвом Клейманом, який помер у 2013 році.

До суду на Райта подав брат Клеймана. Він стверджує, що їхня сім'я має права на володіння більш ніж 1 млн біткоїнів, які добув померлий Клейман, і технологіями блокчейна, які він розробив. За їхніми оцінками це активи на 5 млрд доларів.

За словами адвоката Клейманів, Крейг підробив контракти з передачі активів померлого Дейва Клеймана компаніям і структурам Крейга.

«Крейг уклав їх заднім числом і підробив підпис Дейва», - зазначив адвокат.

За словами Райта, він був одним з творців біткоїна, які діяли під псевдонімом Сатоши Накамото. Однак підтвердити цю інформацію не вдалося.

Райт і Клейман заснували компанію W & K Info Defense Research LLC, яка працювала в сфері кібербезпеки, в 2011 році. Разом вони працювали над створенням біткоїна і займалися майнінгом криптовалюти. На момент смерті Клеймана вони контролювали мінімум 1,1 млн біткоїнів, з яких 300 тисяч біткоїнв належали Райту, а 700 - Клейману.

Раніше повідомлялося, що біткоїн подешевшав, але тримається на позначці $10 тис.