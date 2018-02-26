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    «Творця» біткоїна звинуватили у шахрайстві на 5 мільярдів доларів

    Райта підозрюють у присвоєнні біткоїнів, які належали його померлому колезі
    Крейга Райта, який називає себе «творцем біткоїна», звинуватили у шахрайстві на більш ніж 5 мільярдів доларів у криптовалюті. Про це повідомляє Bloomberg. Райт звинувачується у підробці контрактів і підписів, за якими йому були передані біткоїни, здобуті його колегою Дейвом Клейманом, який помер у 2013 році. До суду на Райта подав
    • Сьогодні, 12:12
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    Крейг Райт
    Крейг Райт

    Райта підозрюють у присвоєнні біткоїнів, які належали його померлому колезі

    Крейга Райта, який називає себе «творцем біткоїна», звинуватили у шахрайстві на більш ніж 5 мільярдів доларів у криптовалюті. Про це повідомляє Bloomberg.

    Райт звинувачується у підробці контрактів і підписів, за якими йому були передані біткоїни, здобуті його колегою Дейвом Клейманом, який помер у 2013 році.

    До суду на Райта подав брат Клеймана. Він стверджує, що їхня сім'я має права на володіння більш ніж 1 млн біткоїнів, які добув померлий Клейман, і технологіями блокчейна, які він розробив. За їхніми оцінками це активи на 5 млрд доларів.

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    За словами адвоката Клейманів, Крейг підробив контракти з передачі активів померлого Дейва Клеймана компаніям і структурам Крейга.

    «Крейг уклав їх заднім числом і підробив підпис Дейва», - зазначив адвокат.

    За словами Райта, він був одним з творців біткоїна, які діяли під псевдонімом Сатоши Накамото. Однак підтвердити цю інформацію не вдалося.

    Райт і Клейман заснували компанію W & K Info Defense Research LLC, яка працювала в сфері кібербезпеки, в 2011 році. Разом вони працювали над створенням біткоїна і займалися майнінгом криптовалюти. На момент смерті Клеймана вони контролювали мінімум 1,1 млн біткоїнів, з яких 300 тисяч біткоїнв належали Райту, а 700 - Клейману.

    Раніше повідомлялося, що біткоїн подешевшав, але тримається на позначці $10 тис.

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