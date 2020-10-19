Twitter видалив пост радника Трампа про медичні маски



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У відео тАтлас заявляв, що носіння масок не допомагає запобігти поширенню коронавірусу.

Соціальна мережа Twitter заблокувала пост радника президента США Дональда Трампа Скотта Атласа.

Про це повідомляє NBC News.

У ньому Атлас заявляв, що носіння масок не допомагає запобігти поширенню коронавірусу.

Twitter розцінив пост як такий, що суперечить політиці соцмережі.

«Маски працюють? Ні», - цитує NBC News видалений пост Атласа.

Замість поста з'явився напис «Цей твіт більше недоступний».

Видання зазначає, що Атлас і раніше виступав за скасування обмежень, пов'язаних з коронавірусом і ставив під питання ефективність захисту масок.