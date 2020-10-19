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    У світі

    Twitter видалив пост радника Трампа про медичні маски

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    У відео тАтлас заявляв, що носіння масок не допомагає запобігти поширенню коронавірусу.

    Соціальна мережа Twitter заблокувала пост радника президента США Дональда Трампа Скотта Атласа. 

    Про це повідомляє NBC News.

    У ньому Атлас заявляв, що носіння масок не допомагає запобігти поширенню коронавірусу.

    Twitter розцінив пост як такий, що суперечить політиці соцмережі.

    «Маски працюють? Ні»,  - цитує NBC News видалений пост Атласа.

    Замість поста з'явився напис «Цей твіт більше недоступний».

    Видання зазначає, що Атлас і раніше виступав за скасування обмежень, пов'язаних з коронавірусом і ставив під питання ефективність захисту масок.

    США Twitter
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