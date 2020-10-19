Twitter видалив пост радника Трампа про медичні маски
У відео тАтлас заявляв, що носіння масок не допомагає запобігти поширенню коронавірусу.
Соціальна мережа Twitter заблокувала пост радника президента США Дональда Трампа Скотта Атласа.
Про це повідомляє NBC News.
У ньому Атлас заявляв, що носіння масок не допомагає запобігти поширенню коронавірусу.
Twitter розцінив пост як такий, що суперечить політиці соцмережі.
«Маски працюють? Ні», - цитує NBC News видалений пост Атласа.
Замість поста з'явився напис «Цей твіт більше недоступний».
Видання зазначає, що Атлас і раніше виступав за скасування обмежень, пов'язаних з коронавірусом і ставив під питання ефективність захисту масок.