Twitter ввів нові правила щодо політреклами
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Нові правила почнуть діяти з 11 березня
Соцмережа Twitter розширює свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії. Про це йдеться у блозі соцмережі.
«Сьогодні ми розширюємо свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії», - йдеться у блозі.
Як повідомили у Twitter, нові правила почнуть діяти з 11 березня у вищевказаних країнах.
Згідно з нововведенням, тільки перевірені рекламодавці зможуть розміщувати політичну рекламу в соцмережі.
Twitter також закликає всіх бажаючих вже почати подавати заявки на верифікацію своїх акаунтів.
У соцмережі також додали, що й далі продовжать запроваджувати нові правила щодо політичної реклами й на інших основних ринках протягом 2019 року.
Нагадаємо, вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня.
Як повідомлялося, 28 січня керівництво соціальної мережі Facebook пообіцяло посилити прозорість політичної реклами до виборів у Європейський парламент, що пройдуть у травні.