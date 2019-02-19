Twitter ввів нові правила щодо політреклами



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Тільки перевірені рекламодавці зможуть розміщувати політичну рекламу в соцмережі

Нові правила почнуть діяти з 11 березня

Соцмережа Twitter розширює свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії. Про це йдеться у блозі соцмережі.

«Сьогодні ми розширюємо свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії», - йдеться у блозі.

Як повідомили у Twitter, нові правила почнуть діяти з 11 березня у вищевказаних країнах.

Згідно з нововведенням, тільки перевірені рекламодавці зможуть розміщувати політичну рекламу в соцмережі.

Twitter також закликає всіх бажаючих вже почати подавати заявки на верифікацію своїх акаунтів.

У соцмережі також додали, що й далі продовжать запроваджувати нові правила щодо політичної реклами й на інших основних ринках протягом 2019 року.

Нагадаємо, вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня.

Як повідомлялося, 28 січня керівництво соціальної мережі Facebook пообіцяло посилити прозорість політичної реклами до виборів у Європейський парламент, що пройдуть у травні.