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    У світі

    Twitter ввів нові правила щодо політреклами

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    Тільки перевірені рекламодавці зможуть розміщувати політичну рекламу в соцмережі - Twitter ввів нові правила щодо політреклами
    Тільки перевірені рекламодавці зможуть розміщувати політичну рекламу в соцмережі

    Нові правила почнуть діяти з 11 березня

    Соцмережа Twitter розширює свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії. Про це йдеться у блозі соцмережі.

    «Сьогодні ми розширюємо свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії», - йдеться у блозі.

    Як повідомили у Twitter, нові правила почнуть діяти з 11 березня у вищевказаних країнах.

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    Згідно з нововведенням, тільки перевірені рекламодавці зможуть розміщувати політичну рекламу в соцмережі.

    Twitter також закликає всіх бажаючих вже почати подавати заявки на верифікацію своїх акаунтів.

    У соцмережі також додали, що й далі продовжать запроваджувати нові правила щодо політичної реклами й на інших основних ринках протягом 2019 року.

    Нагадаємо, вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня.

    Як повідомлялося, 28 січня керівництво соціальної мережі Facebook пообіцяло посилити прозорість політичної реклами до виборів у Європейський парламент, що пройдуть у травні.

     

     

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