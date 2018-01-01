Twitter знайшов кілька тисяч нових акаунтів російської «фабрики тролів»

Число акаунтів, пов'язаних з «Агентством інтернет-досліджень» з Петербурга, збільшилася до 3814

Соціальна мережа Twitter виявила численні керовані з Росії акаунти, з яких під час президентської кампанії 2016 року поширювалася інформація, спрямована на маніпуляцію громадською думкою в США. Згідно з результатами нового дослідження, число акаунтів, пов'язаних з «Агентством інтернет-досліджень» з Петербурга, збільшилася з тисячі



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Число акаунтів, пов'язаних з «Агентством інтернет-досліджень» з Петербурга, збільшилася до 3814

Соціальна мережа Twitter виявила численні керовані з Росії акаунти, з яких під час президентської кампанії 2016 року поширювалася інформація, спрямована на маніпуляцію громадською думкою в США.

Згідно з результатами нового дослідження, число акаунтів, пов'язаних з «Агентством інтернет-досліджень» з Петербурга, збільшилася з тисячі шістдесят двох до 3814, повідомив представник Twitter ввечері в п'ятницю, 19 січня. З них було відправлено близько 176 тисяч повідомлень. За його словами, компанія сповістить по електронній пошті близько 678 тисяч користувачів Twitter, які абонувати ці акаунти, пересилали далі повідомлення, що надходили від них, або позначали повідомлення значком «мені подобається».

За даними компанії, твіти, які розсилалися з цих акаунтів, слідували, як правило, одному зразку: нагнітати конфлікти між політичними та етнічними групами в США.

Крім того, Twitter виявив нові 13500 автоматичних акаунтів, які використовувалися для більш широкого розповсюдження інформації. В цілому компанія нарахувала близько 50 тисяч таких спамерських пошукових роботів.

«Агентство інтернет-досліджень», відоме як «фабрика тролів», вважають однією з компаній, які впливають на громадську думку в соціальних мережах в інтересах влади Росії. Російська влада багаторазово заперечувала своє втручання у вибори президента США.

Нагадаємо, Facebook створив інструмент, що допоможе ідентифікувати «прокремлівських тролів».

Джерело: Deutsche Welle