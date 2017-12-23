Facebook створив інструмент, що допоможе ідентифікувати «прокремлівських тролів»

Інструмент може визначати, чи пов'язані сторінки, на які ви підписані, з Кремлем

Facebook і Instagram, запустили інструменти, які дозволяють визначити, чи відноситься та чи інша сторінка до «прокремлівських». Про це пише The Verge. Це сталося після того, як американська влада почала розгляди про втручання російської «фабрики тролів» у вибори президента в США. Інструмент доступний у



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Інструмент може визначати, чи пов'язані сторінки, на які ви підписані, з Кремлем

Facebook і Instagram, запустили інструменти, які дозволяють визначити, чи відноситься та чи інша сторінка до «прокремлівських». Про це пише The Verge.

Це сталося після того, як американська влада почала розгляди про втручання російської «фабрики тролів» у вибори президента в США.

Інструмент доступний у Довідковому центрі Facebook. Він покаже вам список різних сторінок, на які ви підписані, а також чи пов'язані вони з Кремлем. Цей же інструмент діє і для облікового запису в Instagram. Однак інструмент не скаже вам, якщо ви поділилися чи просто проглядали контент зі сторінок «кремлівських тролів».

«Главком» перевірив інструмент, але, на жаль, в Україні ця функція поки ще не працює.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг спочатку відкинув ідею про те, що його компанія могла вплинути на президентські вибори в 2016 році, але пізніше визнав, що російські організації розміщували рекламу через сайт, і що її побачили більше 10 мільйонів людей.

Джерело: Еспресо ТВ