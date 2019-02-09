У Бельгії відвідувачам виставки про цензуру і пропаганду пропонують здати кров для інсталяції



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Слова пісні проявлятимуться у спеціальній ємкості за допомогою крові

Для однієї пісні треба здати 200 мл крові

У Художньому музеї міста Шарлеруа, Бельгія, художники-концептуалісти відкрили виставку Black Horizon («Чорний Горизонт»), присвячену проблемам цензури та пропаганди в світі. Ерік Булатов та Андрій Молодкін пропонують відвідувачам стати співавторами однієї з робіт і здати кров.

Кров усіх бажаючих буде залита в ємність, на якій зображені слова заборонених цензурою пісень. Про це повідомляє The Guardian.

Кров усіх, хто побажає її здати, зберігатиметься в медичних холодильниках. Звідти її помістять у колби за допомогою промислових компресорів.

У спеціальних ємкостях будуть прописані слова пісень, які Андрій Молодкін знайшов в урядових чорних списках, тож вони будуть проявлятися за допомогою крові відвідувачів.

«Це як криваве караоке, - зазначив художник. – Наша програма відшукує музичні тексти, що піддавалися цензурі. Люди можуть прийти та вирішити здати кров для тієї пісні, що сподобається».

Для однієї пісні просять здати 200 мл крові.