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    У Берліні евакуювали пасажирів станції метро через пожежу

    Внаслідок пожежі одна людина постраждала
    У столиці Німеччини Берліні евакуювали пасажирів зі станції метро «Зоологічний сад» через пожежу. Про це повідомляє прес-центр пожежної служби в Twitter. «На берлінській станції «Зоологічний сад» у переддень Нового року сталася пожежа, врятувати вдалося 15 осіб, один поранений», - йдеться у
    • Сьогодні, 22:11
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    Пожежа на станції метро &laquo;Зоологічний сад&raquo;&nbsp;
    Пожежа на станції метро «Зоологічний сад» 

    Внаслідок пожежі одна людина постраждала

    У столиці Німеччини Берліні евакуювали пасажирів зі станції метро «Зоологічний сад» через пожежу.

    Про це повідомляє прес-центр пожежної служби в Twitter.

    «На берлінській станції «Зоологічний сад» у переддень Нового року сталася пожежа, врятувати вдалося 15 осіб, один поранений», - йдеться у повідомленні.

    Згодом стало відомо, що рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину, один з них постраждав. Також повідомляється, що 130 чоловік, які знаходилися у вагонах поїзда не постраждали. Рух потягів було призупинено.

    До слова, організатори святкування Нового року в Берліні створять «безпечну зону» для жінок. На такий крок пішли, щоб унеможливити сексуальні напади.

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