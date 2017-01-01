У Берліні евакуювали пасажирів станції метро через пожежу

Внаслідок пожежі одна людина постраждала

У столиці Німеччини Берліні евакуювали пасажирів зі станції метро «Зоологічний сад» через пожежу. Про це повідомляє прес-центр пожежної служби в Twitter. «На берлінській станції «Зоологічний сад» у переддень Нового року сталася пожежа, врятувати вдалося 15 осіб, один поранений», - йдеться у



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Пожежа на станції метро «Зоологічний сад»

Внаслідок пожежі одна людина постраждала

У столиці Німеччини Берліні евакуювали пасажирів зі станції метро «Зоологічний сад» через пожежу.

Про це повідомляє прес-центр пожежної служби в Twitter.

«На берлінській станції «Зоологічний сад» у переддень Нового року сталася пожежа, врятувати вдалося 15 осіб, один поранений», - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину, один з них постраждав. Також повідомляється, що 130 чоловік, які знаходилися у вагонах поїзда не постраждали. Рух потягів було призупинено.

До слова, організатори святкування Нового року в Берліні створять «безпечну зону» для жінок. На такий крок пішли, щоб унеможливити сексуальні напади.