  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Білому домі прокоментували можливість зустрічі Трампа і Путіна

    На даний момент Білий дім поглинений підготовкою до саміту США - КНДР
    Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що питання щодо зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна залишається відкритим. Про це вона заявила на брифінгу 3 травня, повідомляє CNN. На питання про те, чи збирається Трамп зустрітися з Путіним в двосторонньому форматі, Сандерс сказала, що «на
    • Сьогодні, 00:16
    • Розсилка
    Дональд Трамп і Володимир Путін
    Дональд Трамп і Володимир Путін

    На даний момент Білий дім поглинений підготовкою до саміту США - КНДР

    Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що питання щодо зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна залишається відкритим.

    Про це вона заявила на брифінгу 3 травня, повідомляє CNN.

    На питання про те, чи збирається Трамп зустрітися з Путіним в двосторонньому форматі, Сандерс сказала, що «на цьому фронті нічого не вирішено».

    За її словами, на даний момент Білий дім поглинений підготовкою до саміту США - КНДР за участю лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

    Раніше у Білому домі підтвердили, що незабаром може відбутися зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путін.

    Нагадаємо, у квітні в Кремлі заявили, що Трамп запропонував Путіну зустрітися у Білому домі.

    При цьому помічник Путіна зазначив, що можливість зустрічі в першій половині року не обговорювалася.

    Як відомо, 20 березня Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову. У Кремлі завили що Трамп привітав президента РФ з переобранням на виборах.

    Також Трамп заявив, що хоче незабаром зустрітися з Путіним, щоб обговорити серед іншого Україну

    Згодом в Адміністрації Трампа підтвердили, що президент США привітав Путіна з переобранням.

    Читайте також
    Росія США Путін Дональд Трамп Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ