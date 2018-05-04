У Білому домі прокоментували можливість зустрічі Трампа і Путіна
- Сьогодні, 00:16
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На даний момент Білий дім поглинений підготовкою до саміту США - КНДР
Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що питання щодо зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна залишається відкритим.
Про це вона заявила на брифінгу 3 травня, повідомляє CNN.
На питання про те, чи збирається Трамп зустрітися з Путіним в двосторонньому форматі, Сандерс сказала, що «на цьому фронті нічого не вирішено».
За її словами, на даний момент Білий дім поглинений підготовкою до саміту США - КНДР за участю лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
Раніше у Білому домі підтвердили, що незабаром може відбутися зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путін.
Нагадаємо, у квітні в Кремлі заявили, що Трамп запропонував Путіну зустрітися у Білому домі.
При цьому помічник Путіна зазначив, що можливість зустрічі в першій половині року не обговорювалася.
Як відомо, 20 березня Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову. У Кремлі завили що Трамп привітав президента РФ з переобранням на виборах.
Також Трамп заявив, що хоче незабаром зустрітися з Путіним, щоб обговорити серед іншого Україну
Згодом в Адміністрації Трампа підтвердили, що президент США привітав Путіна з переобранням.