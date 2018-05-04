У Білому домі прокоментували можливість зустрічі Трампа і Путіна

На даний момент Білий дім поглинений підготовкою до саміту США - КНДР

Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що питання щодо зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна залишається відкритим. Про це вона заявила на брифінгу 3 травня, повідомляє CNN. На питання про те, чи збирається Трамп зустрітися з Путіним в двосторонньому форматі, Сандерс сказала, що «на



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Дональд Трамп і Володимир Путін

На даний момент Білий дім поглинений підготовкою до саміту США - КНДР

Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що питання щодо зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна залишається відкритим.

Про це вона заявила на брифінгу 3 травня, повідомляє CNN.

На питання про те, чи збирається Трамп зустрітися з Путіним в двосторонньому форматі, Сандерс сказала, що «на цьому фронті нічого не вирішено».

За її словами, на даний момент Білий дім поглинений підготовкою до саміту США - КНДР за участю лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Раніше у Білому домі підтвердили, що незабаром може відбутися зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путін.

Нагадаємо, у квітні в Кремлі заявили, що Трамп запропонував Путіну зустрітися у Білому домі.

При цьому помічник Путіна зазначив, що можливість зустрічі в першій половині року не обговорювалася.

Як відомо, 20 березня Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову. У Кремлі завили що Трамп привітав президента РФ з переобранням на виборах.

Також Трамп заявив, що хоче незабаром зустрітися з Путіним, щоб обговорити серед іншого Україну

Згодом в Адміністрації Трампа підтвердили, що президент США привітав Путіна з переобранням.