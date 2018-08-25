У Болгарії перекинувся автобус з туристами: 15 загиблих та багато постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: bgnes Швидка біля місця ДТП

У країні у зв’язку з аварією оголосили день національної жалоби

У Болгарії пасажирський автобус впав в Іскирській ущелині, що неподалік столиці Софії. Унаслідок аварії 15 людей загинули, ще 27 дістали поранення. Багато з постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє місцеве видання bgnes.

ДТП сталася близько 17:10 за місцевим часом. Поліція перекрила рух тією ділянкою дороги, де сталася аварія. До місця прибули близько 15 аварійних бригад з Софії. Усі лікарні столиці попередили про ДТП.

Очевидці повідомили, що це був пасажирський автобус, яким їхали близько 50 людей. Ймовірно, це були туристи, однак медіа цю інформацію поки не підтверджує. Громадянство загиблих та постраждалих невідоме.

На місце виїхав заступник міністра транспорту Болгарії Ангел Попов.

У Болгарії у зв’язку з аварією оголосили день національної жалоби.

Нагадаємо, напередодні у Перу перекинувся автобус із туристами.