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    Болгарія запевнила, що вже готова очолити Раду ЄС

    Слоганом болгарського головування в Раді ЄС стане «Єдина, безпечна і цифрова Європа»
    Болгарія повністю готова до головування в Раді ЄС в першій половині 2018 року. Про це заявила відповідальна за підготовку до головування, міністр уряду Болгарії Ліляна Павлова, повідомляє «Укрінформ». «Ми повністю готові до головування в Раді ЄС, а перші календарні зустрічі вже почалися, про що свідчить і візит у нашу країну
    • Сьогодні, 03:51
    • Розсилка
    Міністр уряду Болгарії Ліляна Павлова
    Міністр уряду Болгарії Ліляна Павлова

    Слоганом болгарського головування в Раді ЄС стане «Єдина, безпечна і цифрова Європа»

    Болгарія повністю готова до головування в Раді ЄС в першій половині 2018 року.

    Про це заявила відповідальна за підготовку до головування, міністр уряду Болгарії Ліляна Павлова, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми повністю готові до головування в Раді ЄС, а перші календарні зустрічі вже почалися, про що свідчить і візит у нашу країну голови Європарламенту Антоніо Таяні», - заявила Павлова.

    Вона зазначила також, що пріоритетами болгарського головування стануть: майбутнє Європи і дебати щодо довгострокової фінансової політики, держави західних Балкан і їх європейська перспектива, стабільність і безпека в Європі та цифрова економіка.

    Слоганом болгарського головування в Раді ЄС, за словами Павлової, стане «Єдина, безпечна і цифрова Європа».

    Головування Болгарії в Раді ЄС почнеться 1 січня 2018 року і триватиме шість місяців.

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