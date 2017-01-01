Болгарія запевнила, що вже готова очолити Раду ЄС

Слоганом болгарського головування в Раді ЄС стане «Єдина, безпечна і цифрова Європа»

Болгарія повністю готова до головування в Раді ЄС в першій половині 2018 року. Про це заявила відповідальна за підготовку до головування, міністр уряду Болгарії Ліляна Павлова, повідомляє «Укрінформ». «Ми повністю готові до головування в Раді ЄС, а перші календарні зустрічі вже почалися, про що свідчить і візит у нашу країну



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Міністр уряду Болгарії Ліляна Павлова

Слоганом болгарського головування в Раді ЄС стане «Єдина, безпечна і цифрова Європа»

Болгарія повністю готова до головування в Раді ЄС в першій половині 2018 року.

Про це заявила відповідальна за підготовку до головування, міністр уряду Болгарії Ліляна Павлова, повідомляє «Укрінформ».

«Ми повністю готові до головування в Раді ЄС, а перші календарні зустрічі вже почалися, про що свідчить і візит у нашу країну голови Європарламенту Антоніо Таяні», - заявила Павлова.

Вона зазначила також, що пріоритетами болгарського головування стануть: майбутнє Європи і дебати щодо довгострокової фінансової політики, держави західних Балкан і їх європейська перспектива, стабільність і безпека в Європі та цифрова економіка.

Слоганом болгарського головування в Раді ЄС, за словами Павлової, стане «Єдина, безпечна і цифрова Європа».

Головування Болгарії в Раді ЄС почнеться 1 січня 2018 року і триватиме шість місяців.