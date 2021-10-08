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    У Болгарії затримали росіянина та двох литовців за підозрою в шпіонажі

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    У Болгарії затримали росіянина та двох литовців за підозрою в промисловому шпигунстві - У Болгарії затримали росіянина та двох литовців за підозрою в шпіонажі
    У Болгарії затримали росіянина та двох литовців за підозрою в промисловому шпигунстві
    Фото: ВТА

    Підозрюваних затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією

    У Болгарії затримали громадянина РФ та двох литовців за підозрою в крадіжці інформації з військового заводу
    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    За даними відомства, 24-річний і 59-річний громадяни Литви, а також 60-річний громадянин Росії працювали на військовому заводі «Арсенал» в місті Казанлик. Їхня діяльність була пов’язана з інноваційними технологіями, що забезпечують продукцію компанії.

    Всі троє перебували в неоплачуваній відпустці до 17 вересня 2021 року, після чого не вийшли на роботу. На заводі в цей час виявили зникнення конфіденційних документів, «надзвичайно важливих для компанії, які представляють інтерес для болгарських або іноземних конкурентів».

    Підозрюваних затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією.

    За даними МВС, під час слідчих дій у їхніх автомобілях виявили документи і предмети, які, імовірно, «мають пряме відношення до предмету доказів у досудовому провадженні».

    Болгарія з жовтня 2019 року вислала вісьмох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві. У березні цього року влада Софії оголосили про арешт цілої мережі колишніх і чинних співробітників Міноборони, які працювали на російську розвідку.

    Теги: радіо влада час
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    У Болгарії затримали росіянина та двох литовців за підозрою в шпіонажі