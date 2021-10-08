У Болгарії затримали росіянина та двох литовців за підозрою в шпіонажі

У Болгарії затримали росіянина та двох литовців за підозрою в промисловому шпигунстві

Підозрюваних затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією

У Болгарії затримали громадянина РФ та двох литовців за підозрою в крадіжці інформації з військового заводу

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними відомства, 24-річний і 59-річний громадяни Литви, а також 60-річний громадянин Росії працювали на військовому заводі «Арсенал» в місті Казанлик. Їхня діяльність була пов’язана з інноваційними технологіями, що забезпечують продукцію компанії.

Всі троє перебували в неоплачуваній відпустці до 17 вересня 2021 року, після чого не вийшли на роботу. На заводі в цей час виявили зникнення конфіденційних документів, «надзвичайно важливих для компанії, які представляють інтерес для болгарських або іноземних конкурентів».

Підозрюваних затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією.

За даними МВС, під час слідчих дій у їхніх автомобілях виявили документи і предмети, які, імовірно, «мають пряме відношення до предмету доказів у досудовому провадженні».

Болгарія з жовтня 2019 року вислала вісьмох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві. У березні цього року влада Софії оголосили про арешт цілої мережі колишніх і чинних співробітників Міноборони, які працювали на російську розвідку.