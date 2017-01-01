У Боснії висунули обвинувачення у воєнних злочинах 25 особам

Серед заарештованих, зокрема, військовий аташе боснійського посольства в Нідерландах

У п’ятницю, 29 грудня, прокуратура Боснії і Герцеговини повідомила, що висунула обвинувачення 25-ти колишнім військовим та поліцейським мусульманського віросповідання у скоєнні воєнних злочинів проти сербських мирних жителів та військовополонених під час війни у цій країні в 1990-х роках. Про це повідомляє агентство AFP. [READ_MORE]



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Серед заарештованих, зокрема, військовий аташе боснійського посольства в Нідерландах

У п’ятницю, 29 грудня, прокуратура Боснії і Герцеговини повідомила, що висунула обвинувачення 25-ти колишнім військовим та поліцейським мусульманського віросповідання у скоєнні воєнних злочинів проти сербських мирних жителів та військовополонених під час війни у цій країні в 1990-х роках. Про це повідомляє агентство AFP.

Обвинувачення висунуті щодо двох випадків. 11-х колишніх військових боснійської армії обвинуватили в участі у нападі на сербське село Чемерно на північ від Сараєва, в результаті якого загинули 30 людей.

В іншому випадку 14-м колишнім поліцейським та військовим були пред'явлені обвинувачення у скоєнні воєнних злочинів проти десятків сербів у районі Коніц на південний захід від Сараєва. Їм закидають вбивства, катування, нелюдське поводження та незаконне позбавлення волі, повідомляє прокуратура. Серед заарештованих, зокрема, також і військовий аташе боснійського посольства в Нідерландах.

Під час воєнного конфлікту в Боснії загинуло понад 100 тисяч людей, з них тільки у Сараєво - понад 10 тисяч, а два мільйони були змушені залишити свої помешкання.

Нагадаємо, 21 грудня офіційно припинив свою роботу Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії, який займався розслідуванням воєнних злочинів, злочинів проти людяності та актів геноциду, скоєних під час воєн в Югославії в 1991-2001 роках. За 24 роки роботи трибунал висунув обвинувачення проти 161 особи, з них 90 були визнані винними та засуджені, 19 - виправдані, справи проти 13-ти осіб були передані до національних судів, а справи ще проти 37 осіб були відкликані.

Джерело: DW