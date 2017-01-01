Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії завершив роботу

За час роботи Міжнародного трибуналу по колишній Югославії були висунуті звинувачення щодо 161 особи

Міжнародний трибунал щодо колишній Югославії завершив свою роботу. У Гаазі в історичному Лицарському залі пройшла офіційна церемонія закриття. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш подякував суду за роботу. Він закликав і далі притягувати до відповідальності людей, які вчинили серйозні злочини. Всі незавершені в рамках трибуналу процеси



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Фото: АР Суддя Кармель Агіус виступає на церемонії закриття Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії

За час роботи Міжнародного трибуналу по колишній Югославії були висунуті звинувачення щодо 161 особи

Міжнародний трибунал щодо колишній Югославії завершив свою роботу. У Гаазі в історичному Лицарському залі пройшла офіційна церемонія закриття.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш подякував суду за роботу. Він закликав і далі притягувати до відповідальності людей, які вчинили серйозні злочини.

Всі незавершені в рамках трибуналу процеси переходять під юрисдикцію Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів.

За час роботи Міжнародного трибуналу по колишній Югославії були висунуті звинувачення щодо 161 особи. 90 із них засуджені. Розгляди тривали більше двадцяти років, за час судових процесів допитали близько п’яти тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Міжнародного трибуналу по колишній Югославії генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту.

За словами очевидців, Пральяк несподівано встав, підняв руку до рота, відкинув голову назад. Як виявилося, підсудний проковтнув склянку чогось, що, за словами його адвоката, було отрутою.

Дізнавшись, що його вирок був залишений чинним, він сказав судді: «Я прийняв отруту».

Генерал Пральяк був доставлений до лікарні в критичному стані.

Того ж дня державне телебачення Хорватії оголосило про смерть генерала.

За інформацією ЗМІ, Пральяк запланував самогубство щонайменше за два роки до втілення свого наміру в дійсність. Хорватські медіа оприлюднили деталі прощального листа генерала.

Пральяк і Ядранко Прліч очолювали невизнану Хорватську республіку Герцег-Босна, що утворилася в 1991 році в результаті розпаду Югославії. Суд визнав їх винними у воєнних злочинах проти боснійських мусульман.

Нагадаємо, в середу, 22 листопада, Міжнародний трибунал по колишній Югославії в Гаазі засудив боснійсько-сербського генерала Ратко Младича до довічного ув'язнення.

Джерело: Радіо Свобода