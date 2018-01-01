У Британії майже 90 тисяч осіб погрожують влаштувати протест через візит Трампа

Акція протесту вже готується у соціальній мережі Facebook

Близько 90 тисячі осіб заявили про готовність взяти участь у протесті проти державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії, що може відбутися у цьому році. Про це повідомляє The Hill. «Щойно було повідомлено: Дональд Трамп приїде у Велику Британію з державним візитом пізніше цього року. Ми не знаємо, коли саме. Але



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Фото з відкритих джерел Президент США Дональд Трамп

Акція протесту вже готується у соціальній мережі Facebook

Близько 90 тисячі осіб заявили про готовність взяти участь у протесті проти державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії, що може відбутися у цьому році. Про це повідомляє The Hill.

«Щойно було повідомлено: Дональд Трамп приїде у Велику Британію з державним візитом пізніше цього року. Ми не знаємо, коли саме. Але давайте будемо готовими - і будемо готовими вийти на вулиці на найбільш неймовірний протест у нашій історії», - йдеться в описі події.

Як зазначається, щонайменше 23 тисячі осіб відповіли, що візьмуть участь у події, спеціально створеній у соціальній мережі Facebook під назвою «Протест проти візиту Трампа». Зацікавилися заходом 65 тисяч осіб.

Перед цим прем'єр-міністр Британії Тереза Мей підтвердила, що цього року Трамп відвідає країну з державним візитом.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив про свою популярність у Великій Британії та пообіцяв підтримку.