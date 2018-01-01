Трамп заявив про свою популярність у Великій Британії та пообіцяв підтримку
- Сьогодні, 09:19
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Американський президент не кине Англію після Brexit
Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий укласти торговельну угоду з Великою Британією після її виходу з Європейського Союзу.
Про це він заявив в інтерв'ю британському телеканалу ITV, передає видання DW.
За словами американського лідера, після завершення процедури Brexit США стане для Лондона «великим торговельним партнером».
Трамп відмітив, що він дуже популярний у Великій Британії, а ЄС ставиться до США «дуже несправедливо» в питаннях торгівлі.
«У мене було багато проблем з Європейським Союзом, і це може перетворитися в щось дуже велике - з точки зору торгівлі», - додав президент США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відхилила пропозицію європейських політиків відмовитися від виходу країни з Євросоюзу.