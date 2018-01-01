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    Трамп заявив про свою популярність у Великій Британії та пообіцяв підтримку

    Американський президент не кине Англію після Brexit
    Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий укласти торговельну угоду з Великою Британією після її виходу з Європейського Союзу. Про це він заявив в інтерв'ю британському телеканалу ITV, передає видання DW.За словами американського лідера, після завершення процедури Brexit США стане для Лондона «великим торговельним партнером».
    • Сьогодні, 09:19
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    Американський президент не кине Англію після Brexit

    Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий укласти торговельну угоду з Великою Британією після її виходу з Європейського Союзу.

    Про це він заявив в інтерв'ю британському телеканалу ITV, передає видання DW.
    За словами американського лідера, після завершення процедури Brexit США стане для Лондона «великим торговельним партнером».

    Трамп відмітив, що він дуже популярний у Великій Британії, а ЄС ставиться до США «дуже несправедливо» в питаннях торгівлі.

    «У мене було багато проблем з Європейським Союзом, і це може перетворитися в щось дуже велике - з точки зору торгівлі», - додав президент США.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відхилила пропозицію європейських політиків відмовитися від виходу країни з Євросоюзу.

    ЄС США Дональд Трамп Brexit Тереза Мей
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