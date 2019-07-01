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    У світі

    У центрі Тбілісі стався землетрус

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    <p>Епіцентр землетрусу знаходився в центрі Тбілісі, у Ваке-Сабурталінському районі</p> - У центрі Тбілісі стався землетрус

    Епіцентр землетрусу знаходився в центрі Тбілісі, у Ваке-Сабурталінському районі

    Землетрус оцінюється магнітудою 2,9

    У столиці Грузії Тбілісі в понеділок, 1 липня, стався землетрус магнітудою 2,9.

    Про це повідомляє видання «Новини-Грузія».

    «За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, землетрус оцінюється магнітудою 2,9», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з попередньою інформацією, епіцентр землетрусу знаходився в центрі Тбілісі, у Ваке-Сабурталінському районі.

    Нагадаємо, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

    Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.

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