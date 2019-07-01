У центрі Тбілісі стався землетрус
Епіцентр землетрусу знаходився в центрі Тбілісі, у Ваке-Сабурталінському районі
Землетрус оцінюється магнітудою 2,9
У столиці Грузії Тбілісі в понеділок, 1 липня, стався землетрус магнітудою 2,9.
Про це повідомляє видання «Новини-Грузія».
«За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, землетрус оцінюється магнітудою 2,9», - йдеться в повідомленні.
Згідно з попередньою інформацією, епіцентр землетрусу знаходився в центрі Тбілісі, у Ваке-Сабурталінському районі.
Нагадаємо, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.
Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.