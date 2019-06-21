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    На заході Франції стався землетрус

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    На заході Франції стався землетрус

    Землетрус відчувався навіть у Бордо - на півдні і в Нормандії - на півночі

    В західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.

    Про це повідомляє Independent.

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    «Землетрус магнітудою 5,1 сколихнув західну частину Франції і відчувався навіть у Бордо - на півдні і в Нормандії - на півночі», - йдеться у повідомленні.

    Поштовхи відчувалися також у містах Ле-Ман, Нант, Ренн і Кан.

    Французька національна сейсмічна служба заявила, що епіцентр землетрусу залягав поблизу міста Брессюїр, що знаходиться між Анже і Ла-Рошелем на заході країни.

    За словами сейсмологів, цей землетрус є відносно сильним для Франції, яка, як правило, зазнає нечастої сейсмічної активності такого масштабу.

    Видання пише, що землетрус викликав занепокоєння у жителів Франції по всій країні. Інформації про жертви та пошкодження будівель немає.

     

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