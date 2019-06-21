На заході Франції стався землетрус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Землетрус відчувався навіть у Бордо - на півдні і в Нормандії - на півночі

В західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.

Про це повідомляє Independent.

«Землетрус магнітудою 5,1 сколихнув західну частину Франції і відчувався навіть у Бордо - на півдні і в Нормандії - на півночі», - йдеться у повідомленні.

Поштовхи відчувалися також у містах Ле-Ман, Нант, Ренн і Кан.

Французька національна сейсмічна служба заявила, що епіцентр землетрусу залягав поблизу міста Брессюїр, що знаходиться між Анже і Ла-Рошелем на заході країни.