У Чехії помер оскароносний режисер Іржі Менцель



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У Чехії помер оскароносний режисер Іржі Менцель

Режисер помер у себе вдома в колі сім'ї

У Чехії в віці 82 років помер режисер Іржі Менцель, який вважався класиком «чехословацької нової хвилі».

Про це повідомляє Blesk.cz.

Як повідомила дружина режисера, він помер у себе вдома в колі сім'ї.

Менцель потрапив до лікарні в 2017 році після захворювання на менінгококову інфекцію. Після важкої операції на головному мозку він провів деякий час у комі та пересувався виключно на інвалідному візку.

У 1968 році фільм Менцеля Поїзди під пильним спостереженням був визнаний найкращим у категорії Фільм іноземною мовою, й отримав премію Оскар.