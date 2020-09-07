  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Чехії помер оскароносний режисер Іржі Менцель

    • Розсилка
    У Чехії помер оскароносний режисер Іржі Менцель - У Чехії помер оскароносний режисер Іржі Менцель
    У Чехії помер оскароносний режисер Іржі Менцель

    Режисер помер у себе вдома в колі сім'ї

    У Чехії в віці 82 років помер режисер Іржі Менцель, який вважався класиком «чехословацької нової хвилі».

    Про це повідомляє Blesk.cz.

    Як повідомила дружина режисера, він помер у себе вдома в колі сім'ї.

    Менцель потрапив до лікарні в 2017 році після захворювання на менінгококову інфекцію. Після важкої операції на головному мозку він провів деякий час у комі та пересувався виключно на інвалідному візку.

    У 1968 році фільм Менцеля Поїзди під пильним спостереженням був визнаний найкращим у категорії Фільм іноземною мовою, й отримав премію Оскар.

    фільм Оскар час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ