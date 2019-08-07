У Данії прогримів потужний вибух



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Зараз поліція встановлює винних

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - поліція

У столиці Данії Копенгагені у вівторок, 6 серпня, ввечері прогримів потужний вибух біля будівлі податкової інспекції. Про це повідомляє видання DR.

Зазначається, що вранці в середу, 7 серпня, на місце вибуху приїхав міністр податкової політики Данії Мортен Бедсков.

За даними поліції, вибух стався близько 22.00 вечора за місцевим часом.

«У момент події в будівлі перебували двоє людей, ніхто з них не постраждав. Вибухом пошкодило фасад будівлі», - йдеться у повідомленні.

Бедсков назвав подію «дуже серйозною». Зараз поліція встановлює винних.

Як повідомлялося, сьогодні вранці потужний вибух також стався в Кабулі. Щонайменше 80 людей постраждали.

А напередодні в Одеській області дві людини загинули під час вибуху гранати в лікарні.