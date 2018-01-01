У Давосі автомобіль з кортежу Трампа збив поліцейського (відео)

Поліцейський не зорієнтувався, звідки прибуде конвой президента США

У швейцарському Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум, автомобіль із кортежу президента США Дональда Трампа наїхав на поліцейського. Про це повідомляє швейцарське видання Blick. Білий BMW входив у конвой президента США і їхав попереду колони. Поліцейський, що мав очистити шлях для конвою Трампа, підняв руку, щоб зупинити



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Білий BMW з кортежу Трампа стукнув поліцейського

Поліцейський не зорієнтувався, звідки прибуде конвой президента США

У швейцарському Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум, автомобіль із кортежу президента США Дональда Трампа наїхав на поліцейського.

Про це повідомляє швейцарське видання Blick.

Білий BMW входив у конвой президента США і їхав попереду колони. Поліцейський, що мав очистити шлях для конвою Трампа, підняв руку, щоб зупинити автомобіль. Очевидно, він не зорієнтувався, що авто належить до колони американського президента.

Замість того, щоб зупинитися, водій натиснув на газ і стукнув поліцейського. На відео чути звук удару.

Слідом за білим BMW проїхала решта конвою президента США. В одному з автомобілів сидів Дональд Трамп, який помахав глядачам на вулиці.

Поліцейський не отримав серйозних травм, оскільки швидко відскочив. Видання відзначає, що він міг припуститися помилки, оскільки не зорієнтувався на місці, з якого напрямку приїде конвой.

Як повідомлялося, прибуття Трампа 25 січня до Швейцарії спричинило справжній переполох.