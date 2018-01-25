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    Трамп у Швейцарії спричинив справжній переполох

    В аеропорту Цюриха приземлилися шість гелікоптерів для супроводу президента США до Давоса
    У четвер, 25 січня, вранці президент США Дональд Трамп прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Його прибуття спричинило справжній переполох, повідомляє Neue Zürcher Zeitung. Як зазначається, прибуття Трампа в аеропорт Цюриха можна порівняти з надзвичайним станом. В районі аеропорту були розміщені
    • Сьогодні, 15:05
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    В аеропорту Цюриха приземлилися шість гелікоптерів для супроводу президента США до Давоса

    У четвер, 25 січня, вранці президент США Дональд Трамп прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Його прибуття спричинило справжній переполох, повідомляє Neue Zürcher Zeitung.

    Як зазначається, прибуття Трампа в аеропорт Цюриха можна порівняти з надзвичайним станом. В районі аеропорту були розміщені численні поліцейські, які мали забезпечувати порядок на час прибуття «борту №1».

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    В районі аеропорту також зібралися тисячі глядачів з метою простежити приземлення літака американського президента.

    Ще до прибуття Трампа в аеропорту Цюриха приземлилися шість гелікоптерів Black Hawk і Super Pumas для супроводу президента. Окремі ЗМІ наводять навіть цифру у вісім гелікоптерів, пише Європейська правда.

    Літак Трампа приземлився в аеропорту Цюриха о 10.20 за місцевим часом. Оскільки це не державний візит, американського президента не зустрічали офіційні особи. Він пересів у вертоліт, який доставив його у Давос.

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    Трамп у Швейцарії спричинив справжній переполох
    Трамп у Швейцарії спричинив справжній переполох
    Трамп у Швейцарії спричинив справжній переполох
    Трамп у Швейцарії спричинив справжній переполох
    Трамп у Швейцарії спричинив справжній переполох
    Трамп у Швейцарії спричинив справжній переполох
    Трамп у Швейцарії спричинив справжній переполох
    Трамп у Швейцарії спричинив справжній переполох

    Акції протесту в аеропорту були заборонені заздалегідь, що не завадило невеликій групі молоді влаштувати акцію проти кліматичної політики США.

    Очікується, що американський президент пробуде у Швейцарії 29 годин 35 хвилин, завершивши програму візиту виступом на Всесвітньому економічному форумі о 14:00 26 січня.

    Зазначається, що посилені заходи безпеки з нагоди форуму коштуватимуть Швейцарії 9 мільйонів франків. 

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    США Швейцарія Дональд Трамп аеропорт
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