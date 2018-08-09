У дружини Асада діагностували рак
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Фото: Sana
Башар Асад провідав дружину у лікарні
Злоякісну пухлину молочної залози виявили у Асми Асад на ранній стадії
Дружина президента Сирії Башара Асада Асма проходить лікування в одній з лікарень Дамаска від онкологічного захворювання.
Про це повідомляє в середу сирійське агентство Sana з посиланням на прес-службу сирійського лідера.
Зазначається, що злоякісну пухлину молочної залози виявили у Асми Асад на ранній стадії.
42-річна Асма Асад народилася і виросла в Великобританії і переїхала до Сирії в 2000 році після заміжжя. Вона вийшла заміж за Асада за рік до того, як він став президентом Сирії.
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