У дружини Асада діагностували рак



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Фото: Sana Башар Асад провідав дружину у лікарні

Злоякісну пухлину молочної залози виявили у Асми Асад на ранній стадії

Дружина президента Сирії Башара Асада Асма проходить лікування в одній з лікарень Дамаска від онкологічного захворювання.

Про це повідомляє в середу сирійське агентство Sana з посиланням на прес-службу сирійського лідера.

Зазначається, що злоякісну пухлину молочної залози виявили у Асми Асад на ранній стадії.

42-річна Асма Асад народилася і виросла в Великобританії і переїхала до Сирії в 2000 році після заміжжя. Вона вийшла заміж за Асада за рік до того, як він став президентом Сирії.

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