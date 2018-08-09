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    У світі

    У дружини Асада діагностували рак

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    Башар Асад провідав дружину у лікарні - У дружини Асада діагностували рак
    Фото: Sana
    Башар Асад провідав дружину у лікарні

    Злоякісну пухлину молочної залози виявили у Асми Асад на ранній стадії

    Дружина президента Сирії Башара Асада Асма проходить лікування в одній з лікарень Дамаска від онкологічного захворювання.

    Про це повідомляє в середу сирійське агентство Sana з посиланням на прес-службу сирійського лідера.

    Зазначається, що злоякісну пухлину молочної залози виявили у Асми Асад на ранній стадії.

    42-річна Асма Асад народилася і виросла в Великобританії і переїхала до Сирії в 2000 році після заміжжя. Вона вийшла заміж за Асада за рік до того, як він став президентом Сирії.

    До слова, екс-президент Ferrari Маркіонне впав у кому.

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