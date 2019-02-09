У Франції почалися нові акції «жовтих жилетів»



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Через кілька годин від початку акції, відбулися зіткнення з поліцією

Хода «жовтих жилетів» почалася із площі Шарля де Голля

У Парижі та інших французьких містах тринадцяту суботу проводяться акції протесту «жовтих жилетів». Про це в суботу, 9 лютого, пише France info.

Як зазначається, у Парижі хода почалася із площі Шарля де Голля. Через кілька годин неподалік від Національної асамблеї відбулися перші зіткнення з правоохоронцями.

Поліція застосувала сльозогінний газ у відповідь на «снаряди», що запускали маніфестанти. Після зіткнень протестувальники попрямували в бік будівлі Сенату.

Нагадаємо, «жовті жилети» проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти політики французької влади і вимагали зниження цін на бензин та підвищення купівельної спроможності. Потім додався ряд інших вимог.

За повідомленням влади, під час акцій протесту близько 2000 осіб отримали поранення. Також відомо про десятьох загиблих.