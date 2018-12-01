У Франції поліція готується до нових акцій «жовтих жилетів». До Парижу стягнули додаткові сили



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Акцій «жовтих жилетів» у Парижі проти підняття податків на паливо Фото: ТСН

У Франції люди протестують проти підвищення податків на дизпаливо і бензин

Французька вада готуються до третьої масової акції проти запланованого підвищення податку на паливо. Напередодні нового мітингу «жовтих жилетів» до Парижу стягнули тисячі поліцейських, повідомляє Reuters.

Як повідомлялося, влада має намір з 1 січня 2019 року підвищити податок на дизельне паливо на 6,5%, а на бензин — на 2,9%. У перший день протесту, який відбувся 17 листопада, на вулиці вийшли 280 тисяч осіб, у другу суботу, 24 листопада, - трохи більше 100 тисяч, однак дії маніфестантів стали куди радикальнішими. Вони не лише блокували дороги, але й закидали поліцію та пожежників камінням. У Парижі демонстранти спробували прорватися через оточення в напрямку до Єлісейського палацу, але їх відігнали сльозогінним газом і водяними гарматами.

Влада побоюється, що штурм урядового кварталу повториться і 1 грудня. Щоб не допустити хаосу, за правопорядком в Парижі стежать 5000 поліцейських, стільки ж - в інших містах по всій країні.