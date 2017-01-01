У Франції — спалах пташиного грипу

Для уникнення розповсюдження вірусу 1,4 тисячі качок було знищено

В департаменті Ланди, що на південному заході Франції, стався спалах пташиного грипу. Для уникнення розповсюдження вірусу 1,4 тисячі качок було знищено, повідомляє BFMTV. «На фермі, де виявлено випадки пташиного грипу, запроваджено карантин», - повідомили в префектурі. Про підозру на захворювання качок на фермі на пташиний грип



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Для уникнення розповсюдження вірусу 1,4 тисячі качок було знищено

В департаменті Ланди, що на південному заході Франції, стався спалах пташиного грипу. Для уникнення розповсюдження вірусу 1,4 тисячі качок було знищено, повідомляє BFMTV.

«На фермі, де виявлено випадки пташиного грипу, запроваджено карантин», - повідомили в префектурі.

Про підозру на захворювання качок на фермі на пташиний грип повідомив сам фермер. Він зробив аналізи на виявлення вірусу пташиного грипу, які пізніше показали наявність вірусу грипу типу H5.

У зв’язку з цим у двох комунах було заборонено випускати водоплавних свійських пташок у загальні водойми.

Через епідемії на пташиний грип, які були зафіксовані в зимовий період 2015-2016 і 2016-2017 роках, у країні з 1 грудня поточного року діють нові правила виявлення пташиного грипу, зокрема фермери самі мають проводити вибірковий аналіз на пташиний грип та повідомляти про результати.