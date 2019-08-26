У Греції розпочався Синод, на якому розглянуть визнання ПЦУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синод триватиме до 28 серпня

Елладська православна церква скликала Постійний Священний Синод, в межах якого розгляне питання про визнання Православної церкви України. Про це повідомляє Romfea.

«З цією метою до участі запрошені доповідачі, призначені Священним Синодом, які представлять свою думку про визнання Православної церкви України священним синодом Церкви Греції», — йдеться в повідомленні.

Рішення церкви Греції може вплинути на ситуацію з визнанням ПЦУ іншими країнами.

Синод триватиме до 28 серпня.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі згоріла церква УПЦ.

Читайте також статтю: Визнання українського Томосу. Грузинська церква на роздоріжжі