У Греції впав пожежний гелікоптер: троє зниклих

“Троє людей на борту радянського гелікоптера МІ-8 були іноземцями

Під час аварії пожежного гелікоптера в Греції зникло безвісти троє людей. Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеву владу.

«Троє людей досі вважаються зниклими безвісти після падіння гелікоптера неподалік грецького острова Самос в Егейському морі під час операції із гасіння лісової пожежі», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що одного члена екіпажу вдалося врятувати, пошук решти триває.

«Троє людей на борту радянського гелікоптера МІ-8 були іноземцями: двоє молдован та один румун, - а одна людина мале грецьке громадянство», - стверджує Сіньхуа.

Про причини падіння поки не повідомляється, але під час аварії у регіоні, де трапився інцидент, вирували сильні вітри.