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  4. У Греції впав пожежний гелікоптер: троє зниклих
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    Соціум

    У Греції впав пожежний гелікоптер: троє зниклих

    У Греції впав пожежний гелікоптер: троє зниклих

    “Троє людей на борту радянського гелікоптера МІ-8 були іноземцями

    Під час аварії пожежного гелікоптера в Греції зникло безвісти троє людей. Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеву владу.

    «Троє людей досі вважаються зниклими безвісти після падіння гелікоптера неподалік грецького острова Самос в Егейському морі під час операції із гасіння лісової пожежі», - йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що одного члена екіпажу вдалося врятувати, пошук решти триває.

    «Троє людей на борту радянського гелікоптера МІ-8 були іноземцями: двоє молдован та один румун, - а одна людина мале грецьке громадянство», - стверджує Сіньхуа.

    Про причини падіння поки не повідомляється, але під час аварії у регіоні, де трапився інцидент, вирували сильні вітри.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Греції впав пожежний гелікоптер: троє зниклих