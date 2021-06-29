У Греції знайдені вкрадені картини Пікассо і Мондріана

Затриманому 49-річному грекові не вдалося вивезти картини за кордон для продажу на чорному ринку

У Греції поліція знайшла вкрадені в 2012 році з Національної галереї картини Пабло Пікассо і Піта Мондріана, повідомляє грецьке видання «Прото Тема».

Стало відомо, що затриманому 49-річному грекові не вдалося вивезти картини за кордон для продажу на чорному ринку.

Картини «Жіноча голова» Пікассо і «Вітряк» Мондріана були викрадені в січні 2012 року з Національної галереї, за день до її закриття на капітальний ремонт.

«Жіноча голова» Пікассо була написана в 1939 році, її вартість сягає € 20 млн. На зворотному боці було рукописне посвячення автора грецькому народу, яке він написав в 1949 році - за внесок греків у війну проти нацизму.

«Вітряк» була створена Пітом Мондріаном в 1908 році.

Викрадення картин називали «крадіжкою століття». У їх пошуку брала участь Національна розвідувальна служба, уточнює видання.

У травні картина Пабло Пікассо «Жінка, що сидить біля вікна» була продана за $ 103 млн.