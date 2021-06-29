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    У Греції знайдені вкрадені картини Пікассо і Мондріана

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    Піт Мондріан &laquo;Вітряк на яскравому сонці&raquo; / Пабло Пікассо &laquo;Жіноча голова&raquo; - У Греції знайдені вкрадені картини Пікассо і Мондріана
    Піт Мондріан «Вітряк на яскравому сонці» / Пабло Пікассо «Жіноча голова»

    Затриманому 49-річному грекові не вдалося вивезти картини за кордон для продажу на чорному ринку

    У Греції поліція знайшла вкрадені в 2012 році з Національної галереї картини Пабло Пікассо і Піта Мондріана, повідомляє грецьке видання «Прото Тема».

    Стало відомо, що затриманому 49-річному грекові не вдалося вивезти картини за кордон для продажу на чорному ринку.

    Картини «Жіноча голова» Пікассо і «Вітряк» Мондріана були викрадені в січні 2012 року з Національної галереї, за день до її закриття на капітальний ремонт.

    «Жіноча голова» Пікассо була написана в 1939 році, її вартість сягає € 20 млн. На зворотному боці було рукописне посвячення автора грецькому народу, яке він написав в 1949 році - за внесок греків у війну проти нацизму.

    «Вітряк» була створена Пітом Мондріаном в 1908 році.

    Викрадення картин називали «крадіжкою століття». У їх пошуку брала участь Національна розвідувальна служба, уточнює видання.

    У травні картина Пабло Пікассо «Жінка, що сидить біля вікна» була продана за $ 103 млн.

    Теги: ремонт поліція кордон
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    У Греції знайдені вкрадені картини Пікассо і Мондріана