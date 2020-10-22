У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку



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У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку

У заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники і клієнти «Банку Грузії»

У середу ввечері в грузинському місті Зугдіді завершилася спецоперація із затримання чоловіка, який захопив заручників у банку. Люди, які протягом кількох годин перебували в будівлі, звільнені.

Про це повідомляє місцевий Перший канал.

За попередньою інформацією, постраждалих в результаті інциденту немає.

Нагадаємо, у заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники і клієнти «Банку Грузії». Зловмисник був озброєний автоматом і гранатою.

Серед його вимог були 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.

За даним інцидентом в МВС Грузії порушили справу за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій; протиправні придбання, зберігання, носіння зброї; захоплення заручника.