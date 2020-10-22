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    У світі

    У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку

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    У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку - У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку
    У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку

    У заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники і клієнти «Банку Грузії»

    У середу ввечері в грузинському місті Зугдіді завершилася спецоперація із затримання чоловіка, який захопив заручників у банку. Люди, які протягом кількох годин перебували в будівлі, звільнені.

    Про це повідомляє місцевий Перший канал.

    За попередньою інформацією, постраждалих в результаті інциденту немає.

    Нагадаємо, у заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники і клієнти «Банку Грузії». Зловмисник був озброєний автоматом і гранатою.

    Серед його вимог були 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.

    За даним інцидентом в МВС Грузії порушили справу за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій; протиправні придбання, зберігання, носіння зброї; захоплення заручника.

    МВС
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