У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку
У заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники і клієнти «Банку Грузії»У середу ввечері в грузинському місті Зугдіді завершилася спецоперація із затримання чоловіка, який захопив заручників у банку. Люди, які протягом кількох годин перебували в будівлі, звільнені.
Про це повідомляє місцевий Перший канал.
За попередньою інформацією, постраждалих в результаті інциденту немає.
Нагадаємо, у заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники і клієнти «Банку Грузії». Зловмисник був озброєний автоматом і гранатою.
Серед його вимог були 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.
За даним інцидентом в МВС Грузії порушили справу за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій; протиправні придбання, зберігання, носіння зброї; захоплення заручника.