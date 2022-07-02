У Хургаді акула-людожер напала на туристку (відео)

У Єгипті акула відкусила руку та ногу туристці на очах у інших

Туристка, на яку напала акула на єгипетському курорті Хургада, померла від поранень

Жінка зазнала нападу акули на єгипетському курорті Хургада, внаслідок якого втратила руку та ногу та померла внаслідок поранень. Відео нападу опубліковано в соцмережах.

Туристка була у воді, коли на неї напала акула. На очах у інших відпочиваючих жінка залишилася без руки та ноги, а море забарвилося у нехарактерні кольори.

Пізніше через отримані травми туристка померла.

Напад акули зазнала жителька Австрії.

Через трагічний інцидент на три дні в цьому районі заборонено не лише купання, снорклінг та дайвінг, а й рибалка.

Про напади акул на туристів у Єгипті не було чути більше 10 років. 2010 року було зафіксовано п'ять нападів. Загинула громадянка Німеччини, постраждали троє мешканців Росії та один – України.