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У Японії директор готелю скоїв самогубство через неналежне виконання обов'язків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Японії директор готелю скоїв самогубство через неналежне виконання обов'язків
70-річний Макото Ямада, ймовірно, скоїв суїцид після скандалу навколо готелю
фото: Kyodo

Причиною для самогубства став скандал навколо антисанітарії у готелі, яким керував загиблий Макото Ямада

Експрезидент японського готелю Daimaru Besso Макото Ямада скоїв самогубство після скандалу через антисанітарію у традиційній лазні (онсені). На початку березня президент готелю подав у відставку, а 12 березня його знайшли мертвим, повідомляє The Japan Times.

158-річний готель у префектурі Фукуока міняв воду в онсені (традиційній лазні з водою із природного джерела) лише двічі на рік, а не щотижня, як цього вимагають санітарні норми, тому кількість небезпечних бактерій Legionella в 3700 разів перевищувала норму. Ці бактерії викликають важку форму пневмонії. Президент готелю додав, що і сам користувався лазнями навіть після того, як у них виявили шкідливі бактерії.

Бактерії роду Legionella спричиняють інфекцію в легенях, викликають тяжку форму пневмонії (легіонельоз), що може призвести до смерті.

Бактерії розмножуються у душових лійках і кранах, гідромасажних ваннах, резервуарах для гарячої води, декоративних фонтанах або водопровідних системах у великих будівлях – людина може захворіти, вдихаючи маленькі крапельки води.

Через це на початку місяця Макото Ямада подав у відставку і публічно вибачився на пресконференції.

«Я сказав своїм співробітникам, що можна не міняти воду в лазні, оскільки нею користується менше людей», – визнав чоловік.

Ямада також зізнався, що просив співробітників фальсифікувати записи про хлорування води, які подавалися в управління охорони здоров'я, хоч і знав, що це протизаконно.

10 березня поліція провела обшук у Daimaru Besso. Слідчі допитували експрезидента готелю близько 6 годин і попросили його з'явитися у відділок наступного дня. 

За словами поліції, Макото Ямада відповідав «відсторонено».

«Дуже шкода, що він помер, моє серце розбите. Але я вважаю, що не було жодних проблем у тому, як поліція працювала з цією справою. Ми продовжимо розслідування», – сказав представник префектурної поліції Ейдзі Кодама.

Якщо хтось, кого ви знаєте, або ви самі думаєте про самогубство – допомога поруч. Телефонуйте на гарячу лінію Lifeline Ukraine за номером 7333, або на Всеукраїнський телефон довіри за номером 0 800 501 701.

Нагадаємо, що нещодавно актор Армі Хаммер, якого звинувачували в канібалізмі та згвалтуваннях, дав перше інтерв'ю. Колишній улюбленець Голлівуду каже, що сам став жертвою сексуального насильства.

Теги: скандал самогубство готель Японія

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