У ЄС закликають заборонити тестування косметики на тваринах по всьому світу

Наразі 80% країн тестують косметику на тваринах

Європейський союз має розпочати дипломатичні дії щодо заборони випробувань косметичних засобів на тваринах у всьому світі до 2023 року. Таку резолюцію затвердив комітет Європарламенту з питань навколишнього середовища. Всередині ЄС продаж усіх косметичних засобів, які тестувалися на тваринах, заборонено ще з 2013 року. Євродепутати зазначають,



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Наразі 80% країн тестують косметику на тваринах

Європейський союз має розпочати дипломатичні дії щодо заборони випробувань косметичних засобів на тваринах у всьому світі до 2023 року.

Таку резолюцію затвердив комітет Європарламенту з питань навколишнього середовища.

Всередині ЄС продаж усіх косметичних засобів, які тестувалися на тваринах, заборонено ще з 2013 року.

Євродепутати зазначають, що це не завадило косметичній галузі ЄС розвиватися і забезпечити близько двох мільйонів робочих місць. Однак близько 80% країн світу все ще допускають тестування на тваринах.

Європейські депутати також зазначають, що недоліки з'явилися в рамках самої системи ЄС, оскільки деякі косметичні засоби перевіряються на тваринах за межами Євросоюзу, перш ніж повторно пройти перевірку в ЄС з використанням альтернативних методів.

Вони також зауважують, що більшість інгредієнтів косметичних продуктів також використовуються в багатьох інших продуктах, таких як фармацевтичні препарати, миючі засоби та продукти харчування, і тому вони можуть бути випробувані на тваринах за іншою правовою базою. Вони закликають ЄС підтримати розробку альтернативних методів тестування.