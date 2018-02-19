У ЄС закликають заборонити тестування косметики на тваринах по всьому світу
- Сьогодні, 15:09
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Наразі 80% країн тестують косметику на тваринах
Європейський союз має розпочати дипломатичні дії щодо заборони випробувань косметичних засобів на тваринах у всьому світі до 2023 року.
Таку резолюцію затвердив комітет Європарламенту з питань навколишнього середовища.
Всередині ЄС продаж усіх косметичних засобів, які тестувалися на тваринах, заборонено ще з 2013 року.
Євродепутати зазначають, що це не завадило косметичній галузі ЄС розвиватися і забезпечити близько двох мільйонів робочих місць. Однак близько 80% країн світу все ще допускають тестування на тваринах.
Європейські депутати також зазначають, що недоліки з'явилися в рамках самої системи ЄС, оскільки деякі косметичні засоби перевіряються на тваринах за межами Євросоюзу, перш ніж повторно пройти перевірку в ЄС з використанням альтернативних методів.
Вони також зауважують, що більшість інгредієнтів косметичних продуктів також використовуються в багатьох інших продуктах, таких як фармацевтичні препарати, миючі засоби та продукти харчування, і тому вони можуть бути випробувані на тваринах за іншою правовою базою. Вони закликають ЄС підтримати розробку альтернативних методів тестування.