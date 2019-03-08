У Єврокомісії хочуть бачити більше жінок при владі



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Вєра Юрова зробила заяву про порушення прав жінок при нарахуванні зарплат

Жінки менше представлені у владі та бізнесі, ніж чоловіки, а розмір їхніх зарплат нижчий, заявила єврокомісар з питань гендерної рівності Вєра Юрова

Єврокомісар з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності Вєра Юрова закликала до більшої гендерної рівності у європейських установах.

«Жінки все ще недостатньо представлені в політиці в усьому ЄС, а також в європейських інституціях», - заявила вона у четвер, 7 березня, передає агенція KNA. Тому державам-членам ЄС слід висувати більше жінок при формуванні наступного складу Єврокомісії, зазначила вона.

Окрім того, у виборах до Європарламенту також мають взяти участь більше жінок, заявила єврокомісар. Зараз лише шість з 28 національних парламентів у ЄС очолюють жінки. Юрова зазначила, що у деяких країнах ЄС частка жінок у парламентах складає менше 20 відсотків, тоді як у Фінляндії цей показник досягає 77 відсотків. Також у деяких країнах практикується, коли жінки в урядах отримують посади міністрів, які мають меншу політичну вагу, додала Юрова.

Ще гіршою виглядає ситуація у бізнесі. За даними Європейської Комісії, лише 6,3 відсотків великих європейських підприємств очолюють жінки. Загалом 64 відсотки керівних посад на підприємствах обіймають чоловіки, а жінки - решту 36 відсотків. У топ-менеджменті частка жінок взагалі складає лише 17 відсотків.

Права жінок порушуються також при нарахуванні зарплат - за даними Єврокомісії, вони отримують в середньому на 16 відсотків менше, ніж чоловіки. В результаті це також впливає на розмір їхніх пенсій. В цілому, за даними ЄК, жінки більше страждають від бідності, ніж чоловіки.

Джерело: Deutsche Welle