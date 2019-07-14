У Канаді розбився легкомоторний літак, троє людей загинули



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В аварії вижила одна людина

Загиблі прямували для рибальської експедиції

У канадській провінції Квебек при падінні невеликого літака три людини загинули і одна отримала поранення.

Про це в суботу повідомив телеканал CTV.

Зазначається, що інцидент стався в п'ятницю ввечері на півночі провінції недалеко від озера Булинь.

На місце події прибули рятувальники, які виявили трьох загиблих чоловіків і людину, яка вижила. Її було доправлено в найближчу лікарню на вертольоті.

У поліції заявили, що всі четверо чоловіків у віці 60-70 років були друзями і прямували в район Чибуґамо для рибальської експедиції.

За фактом авіакатастрофи розпочато розслідування.

До слова, нещодавно літак Air Canada потрапив у турбулентність, 35 людей травмовано.