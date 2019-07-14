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    У світі

    У Канаді розбився легкомоторний літак, троє людей загинули

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    В аварії вижила одна людина - У Канаді розбився легкомоторний літак, троє людей загинули
    В аварії вижила одна людина

    Загиблі прямували для рибальської експедиції

    У канадській провінції Квебек при падінні невеликого літака три людини загинули і одна отримала поранення.

    Про це в суботу повідомив телеканал CTV.

    Зазначається, що інцидент стався в п'ятницю ввечері на півночі провінції недалеко від озера Булинь.

    На місце події прибули рятувальники, які виявили трьох загиблих чоловіків і людину, яка вижила. Її було доправлено в найближчу лікарню на вертольоті.

    У поліції заявили, що всі четверо чоловіків у віці 60-70 років були друзями і прямували в район Чибуґамо для рибальської експедиції.

    За фактом авіакатастрофи розпочато розслідування.

    До слова, нещодавно літак Air Canada потрапив у турбулентність, 35 людей травмовано.

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