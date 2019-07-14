У Канаді розбився легкомоторний літак, троє людей загинули
В аварії вижила одна людина
Загиблі прямували для рибальської експедиції
У канадській провінції Квебек при падінні невеликого літака три людини загинули і одна отримала поранення.
Про це в суботу повідомив телеканал CTV.
Зазначається, що інцидент стався в п'ятницю ввечері на півночі провінції недалеко від озера Булинь.
На місце події прибули рятувальники, які виявили трьох загиблих чоловіків і людину, яка вижила. Її було доправлено в найближчу лікарню на вертольоті.
У поліції заявили, що всі четверо чоловіків у віці 60-70 років були друзями і прямували в район Чибуґамо для рибальської експедиції.
За фактом авіакатастрофи розпочато розслідування.
До слова, нещодавно літак Air Canada потрапив у турбулентність, 35 людей травмовано.