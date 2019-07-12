Літак Air Canada потрапив у турбулентність: 35 людей травмовано



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Рейс з Ванкувера зустрічали медики та рятувальники Фото: ВВС

Борт був перенаправлений у аеропорт Гонолулу в той час, як летів над Тихим океаном

Літак компанії Air Canada, який виконував рейс із Ванкувера до Сіднея, здійснив екстрену посадку на Гонолулу після того, як потрапив у сильну турбулентність.

Як повідомляє CNN, в результаті інциденту травми отримали 35 осіб.

Зазначається, що літак був перенаправлений у аеропорт Гонолулу в той час, як летів над Тихим океаном.

Під час посадки на Гонолулу, рейс зустрічали медики та рятувальники. Для всіх пасажирів рейсу буде надано готель та організовано інший авіарейс до Австралії.

До слова, 9 липня в аеропорту Амстердама зіткнулися Boeing та Airbus.

Крім того, 1 липня у Тель-Авіві здійснив аварійну посадку «Боїнг» з несправним шасі.

Також нагадаємо, літак Wizz Аir, який 1 липня виконував рейс Київ-Дортмунд, здійснив посадку в польському аеропорту Катовіце. Пілоти пояснили, що приводом зміни маршруту стали «технічні причини»