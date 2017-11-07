У Кенії збираються врятувати носорогів, які знаходяться на межі вимирання

Щоб за допомогою процедури штучного запліднення народилося одне дитинча носорога, потрібен мільйон доларів

Активісти та зоологи зі всього світу збирають кошти на процедуру штучного запліднення для рідкісного виду носорогів, який знаходиться на межі вимирання. Через браконьєрів колись велика популяція північних білих носорогів скоротилася до трьох тварин. [READ_MORE] Дві самки та один самець проживають у заповіднику в Кенії. Їх цілодобово



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Фото: скріншот Північний білий носоріг

Щоб за допомогою процедури штучного запліднення народилося одне дитинча носорога, потрібен мільйон доларів

Активісти та зоологи зі всього світу збирають кошти на процедуру штучного запліднення для рідкісного виду носорогів, який знаходиться на межі вимирання. Через браконьєрів колись велика популяція північних білих носорогів скоротилася до трьох тварин.

Дві самки та один самець проживають у заповіднику в Кенії. Їх цілодобово охороняють озброєні рейнджери, повідомляє ТСН.

Єдиному самцю рідкісного білого носорога Судану 44 роки, тому він вже не може самостійно запліднити самку. Щоб врятувати вид, зоологи за допомогою активістів почали збір коштів для проведення процедури штучного (екстракорпорального) запліднення. Аби за допомогою ЕКЗ народилося одне дитинча носорога, потрібно близько одного мільйона доларів. Наразі вдалося зібрати лише 85 тисяч, тому активісти просять про допомогу владу та користувачів інтернету.«Я думаю, що уряд має відігравати велику роль і надати більше грошей. Ми потребуємо більше зацікавлених сторін і більше гравців, які змогли би підтримати такий проект», — зазначив кенійський підприємець Ббой Харрій. Зоологи планують провести першу спробу вже у наступному році.