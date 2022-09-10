У Хорватії зіткнулись два потяги: троє людей загинули (фото)
11 осіб отримали травми, у тому числі громадяни Ірану
Щонайменше троє людей загинули внаслідок зіткнення двох поїздів у Хорватії. Про це повідомляє портал Dnevnik.
Зіткнення сталося 9 вересня близько 21:35 за місцевим часом у районі міста Новська. За непідтвердженою інформацією, пасажирський потяг проїхав на червоне світло, після чого врізався у вантажний.
Внаслідок пригоди 11 осіб отримали травми, у тому числі громадяни Ірану. Постраждалих доправили до лікарень міст Славонськи-Брід, Пакрац та Нова-Градишка.
Sudar vlakova kod Novske, žurne službe na terenu— HRT vijesti (@hrtvijesti) September 9, 2022
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Неофіційно поки що зазначається, що кількість загиблих ще більша.
За даними порталу, у вантажному поїзді перебували люди, ймовірно, мігранти.
На місці події перебувають служби екстреної допомоги. В даний час ведеться порятунок людей, які перебувають під уламками поїздів. Також на місце аварії прибув прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.
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