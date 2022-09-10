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У Хорватії зіткнулись два потяги: троє людей загинули (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Хорватії зіткнулись два потяги: троє людей загинули (фото)
Троє людей загинули при зіткненні двох поїздів у Хорватії
фото: Dnevnik.hr

11 осіб отримали травми, у тому числі громадяни Ірану

Щонайменше троє людей загинули внаслідок зіткнення двох поїздів у Хорватії. Про це повідомляє портал Dnevnik.

Зіткнення сталося 9 вересня близько 21:35 за місцевим часом у районі міста Новська. За непідтвердженою інформацією, пасажирський потяг проїхав на червоне світло, після чого врізався у вантажний.

Внаслідок пригоди 11 осіб отримали травми, у тому числі громадяни Ірану. Постраждалих доправили до лікарень міст Славонськи-Брід, Пакрац та Нова-Градишка.

Неофіційно поки що зазначається, що кількість загиблих ще більша. 

За даними порталу, у вантажному поїзді перебували люди, ймовірно, мігранти.

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На місці події перебувають служби екстреної допомоги. В даний час ведеться порятунок людей, які перебувають під уламками поїздів. Також на місце аварії прибув прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

Теги: міністр потяг аварія Хорватія

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