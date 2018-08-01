У Китаї автор детективів скоїв чотири вбивства заради натхнення



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Лю Моубяо засуджений до смертної кари

Чоловік зазначив, що роздуми про власний злочин багато в чому надихнули його на написання творів

Популярний в Китаї детективний письменник Лю Моубяо засуджений до смертної кари за вбивство чотирьох осіб, які надихали його на написання творів протягом 23 років. Про це йдеться в заяві суду міського округу Хучжоу.

За матеріалами справи, чоловік скоїв розбійний напад і вбив чотирьох людей, включаючи 12-річного підлітка, 23 роки тому. Крім вищої міри покарання, Лю і його спільника Вана Моуміна засудили до позбавлення політичних прав, а також конфіскації майна.

Зробивши зухвале вбивство Лю Моубяо почав писати детективи, став членом Спілки китайських письменників і навіть отримав кілька нагород. В інтерв'ю китайському CCTV він зазначив, що роздуми про власний злочин багато в чому надихнули його на написання творів. Він також розповів, що вчинене ним вбивство було настільки жорстоким, що він заслужив «померти сотню раз за його вчинення».

Викрити злочинців вдалося лише в 2017 році за допомогою зразків ДНК, зібраних на місці трагедії більше 20 років тому.