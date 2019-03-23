У Китаї на ходу загорівся туристичний автобус: 26 людей загинули



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У момент загоряння в салоні автобуса місткістю 59 осіб перебували 56 людей

Займання туристичного автобусу з дизельним двигуном сталося раптово

У центральному Китаї 26 людей загинули внаслідок займання туристичного автобуса на швидкісній автостраді в провінції Хунань.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Інцидент стався 22 березня приблизно о 19:15 за місцевим часом на ділянці швидкісної автодороги Чанша-Чанде на території міста Чанде. Повідомляється, що займання туристичного автобусу з дизельним двигуном сталося раптово.

У момент пригоди в салоні автобуса місткістю 59 осіб перебували 56 людей, у тому числі 53 пасажири, двоє водіїв і один гід.

Внаслідок аварії загинули 26 осіб, ще 28 отримали поранення, п'ятеро в тяжкому стані. Водії затримані. У даний час причини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, вчора у Гані зіткнулися два автобуси: щонайменше 70 людей загинули.