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    У світі

    У Китаї на ходу загорівся туристичний автобус: 26 людей загинули

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    У момент загоряння в салоні автобуса місткістю 59 осіб перебували 56 людей - У Китаї на ходу загорівся туристичний автобус: 26 людей загинули
    У момент загоряння в салоні автобуса місткістю 59 осіб перебували 56 людей

    Займання туристичного автобусу з дизельним двигуном сталося раптово

    У центральному Китаї 26 людей загинули внаслідок займання туристичного автобуса на швидкісній автостраді в провінції Хунань.

    Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

    Інцидент стався 22 березня приблизно о 19:15 за місцевим часом на ділянці швидкісної автодороги Чанша-Чанде на території міста Чанде. Повідомляється, що займання туристичного автобусу з дизельним двигуном сталося раптово.

    У момент пригоди в салоні автобуса місткістю 59 осіб перебували 56 людей, у тому числі 53 пасажири, двоє водіїв і один гід.

    Внаслідок аварії загинули 26 осіб, ще 28 отримали поранення, п'ятеро в тяжкому стані. Водії затримані. У даний час причини інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, вчора у Гані зіткнулися два автобуси: щонайменше 70 людей загинули.

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