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    У світі

    У Китаї стався потужний землетрус

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    Провінція Юньнань, де стався землетрус - У Китаї стався потужний землетрус
    Провінція Юньнань, де стався землетрус

    Землетрус стався у провінції Юньнань

    У провінції Юньнань на південному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,9, повідомляє Сейсмологічний центр країни.

    Епіцентр знаходився в окрузі Моцзян біля міста Пуер, джерело землетрусу залягало на глибині 11 км. Сейсмологи повідомляють про мінімум ще два поштовхи магнітудою понад 4 в даному районі. Даних про руйнування, загиблих і постраждалих немає.

    Місяцем раніше в тій же провінції стався землетрус магнітудою 5. Тоді були зруйновані деякі будівлі, порушений мобільний зв'язок і електропостачання. Також повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

    Нагадаємо, у результаті землетрусу, що стався на півночі Японії 6 вересня, загинули 20 людей і ще стільки ж вважаються зниклими безвісти.

    Джерело: РБК

    стихійні лиха Китай
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