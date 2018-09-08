У Китаї стався потужний землетрус



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Провінція Юньнань, де стався землетрус

Землетрус стався у провінції Юньнань

У провінції Юньнань на південному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,9, повідомляє Сейсмологічний центр країни.

Епіцентр знаходився в окрузі Моцзян біля міста Пуер, джерело землетрусу залягало на глибині 11 км. Сейсмологи повідомляють про мінімум ще два поштовхи магнітудою понад 4 в даному районі. Даних про руйнування, загиблих і постраждалих немає.

Місяцем раніше в тій же провінції стався землетрус магнітудою 5. Тоді були зруйновані деякі будівлі, порушений мобільний зв'язок і електропостачання. Також повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, що стався на півночі Японії 6 вересня, загинули 20 людей і ще стільки ж вважаються зниклими безвісти.

Джерело: РБК