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    У світі

    Кількість жертв землетрусу в Японії збільшилася до 20

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    Наслідки землетрусу в Японії - Кількість жертв землетрусу в Японії збільшилася до 20
    Наслідки землетрусу в Японії

    Близько 772 тисяч домашніх господарств на острові Хоккайдо все ще позбавлені електрики

    У результаті землетрусу, що стався на півночі Японії 6 вересня, загинули 20 людей і ще стільки ж вважаються зниклими безвісти.

    Про це повідомляє AFP.

    «Кількість загиблих зросла до 20», - йдеться в повідомленні.

    Близько 20 осіб досі не знайдені в маленькому північному містечку Ацума, де на групу будинків зійшов зсув в результаті землетрусу.

    Близько 772 тисяч домашніх господарств на острові Хоккайдо все ще позбавлені електрики через пошкодження на тепловій електростанції, що забезпечує регіон електроенергією.

    Раніше повідомлялося, що в результаті потужного землетрусу магнітудою 6,7 на японському острові Хоккайдо щонайменше 32 людини зникли безвісти і 120 поранені.

    Нагадаємо, цього тижня землетрус магнітудою 5,6 стався в Японії в 36 км на південний схід від міста Фукусіма.

    Також землетрус магнітудою 5,2 стався 31 серпня в Казахстані. 

    Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 5,9 поблизу іранського міста Керманшах загинули двоє людей, ще 241 постраждали.

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