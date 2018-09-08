Кількість жертв землетрусу в Японії збільшилася до 20



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідки землетрусу в Японії

Близько 772 тисяч домашніх господарств на острові Хоккайдо все ще позбавлені електрики

У результаті землетрусу, що стався на півночі Японії 6 вересня, загинули 20 людей і ще стільки ж вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє AFP.

«Кількість загиблих зросла до 20», - йдеться в повідомленні.

Близько 20 осіб досі не знайдені в маленькому північному містечку Ацума, де на групу будинків зійшов зсув в результаті землетрусу.

Близько 772 тисяч домашніх господарств на острові Хоккайдо все ще позбавлені електрики через пошкодження на тепловій електростанції, що забезпечує регіон електроенергією.

Раніше повідомлялося, що в результаті потужного землетрусу магнітудою 6,7 на японському острові Хоккайдо щонайменше 32 людини зникли безвісти і 120 поранені.

Нагадаємо, цього тижня землетрус магнітудою 5,6 стався в Японії в 36 км на південний схід від міста Фукусіма.

Також землетрус магнітудою 5,2 стався 31 серпня в Казахстані.

Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 5,9 поблизу іранського міста Керманшах загинули двоє людей, ще 241 постраждали.