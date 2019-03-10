У КНДР проходять «вибори»
-
Розсилка
Жителів питаюсь, чи вони схвалюють кандидатів
У неділю в Північній Кореї проводяться «вибори» до Верховного народного зібрання. Виборців запитують, чи схвалюють вони чи не схвалюють кандидатів.
Така процедура щодо Верховного народного зібрання проходять кожні 5 років.
Цей орган у складі майже 700 осіб обговорює такі теми, як бюджети, кадрові питання державних установ, а також законодавчі зміни.
Перша сесія народних зборів після виборів, ймовірно, буде скликана в наступному місяці.
Одним з ключових питань для народних зборів буде відновлення економіки країни.
Американо-північнокорейський саміт в минулому місяці завершився без угоди про скасування санкцій, накладених на Північну Корею.
Джерело: NHK