У КНДР проходять «вибори»



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Жителів питаюсь, чи вони схвалюють кандидатів

У неділю в Північній Кореї проводяться «вибори» до Верховного народного зібрання. Виборців запитують, чи схвалюють вони чи не схвалюють кандидатів.

Така процедура щодо Верховного народного зібрання проходять кожні 5 років.

Цей орган у складі майже 700 осіб обговорює такі теми, як бюджети, кадрові питання державних установ, а також законодавчі зміни.

Перша сесія народних зборів після виборів, ймовірно, буде скликана в наступному місяці.

Одним з ключових питань для народних зборів буде відновлення економіки країни.

Американо-північнокорейський саміт в минулому місяці завершився без угоди про скасування санкцій, накладених на Північну Корею.

Джерело: NHK