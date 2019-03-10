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    У світі

    У КНДР проходять «вибори»

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    У КНДР проходять «вибори»

    Жителів питаюсь, чи вони схвалюють кандидатів

    У неділю в Північній Кореї проводяться «вибори» до Верховного народного зібрання. Виборців запитують, чи схвалюють вони чи не схвалюють кандидатів.

    Така процедура щодо Верховного народного зібрання проходять кожні 5 років.

    Цей орган у складі майже 700 осіб обговорює такі теми, як бюджети, кадрові питання державних установ, а також законодавчі зміни.

    Перша сесія народних зборів після виборів, ймовірно, буде скликана в наступному місяці.

    Одним з ключових питань для народних зборів буде відновлення економіки країни.

    Американо-північнокорейський саміт в минулому місяці завершився без угоди про скасування санкцій, накладених на Північну Корею.

    Джерело: NHK

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