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    У світі

    У колишній партії влади Молдови все керівництво пішло у відставку

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    Мета реформи партії, за словами Павла Філіпа, полягає в тому, щоб партія залишилася &laquo;сильним політформуваннями, що буде врівноважувати політичні крайнощі в молдавській політиці&raquo; - У колишній партії влади Молдови все керівництво пішло у відставку
    Мета реформи партії, за словами Павла Філіпа, полягає в тому, щоб партія залишилася «сильним політформуваннями, що буде врівноважувати політичні крайнощі в молдавській політиці»

    У партії планують нове керівництво і нову програму затвердити на позачерговому конгресі, що призначений на 27 липня

    Все керівництво Демократичної партії Молдови на засіданні своєї ради вирішило піти у відставку. Про це повідомляє NewsMaker.

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    Зазначається, що у відставку пішли всі віце-голови партії. «Голова партії Влад Плахотнюк склав із себе повноваження раніше і зараз перебуває за межами країни, імовірно - в США», - йдеться у повідомленні.

    У партії планують нове керівництво і нову програму затвердити на позачерговому конгресі, що призначений на 27 липня. До тих пір партією керуватиме екс-прем'єр Павел Філіп.

    Про рішення республіканської ради партії журналістам повідомив сам Філіп. За його словами, поки рано говорити про можливих кандидатів на посаду голови партії - ці питання до конгресу будуть обговорюватися на регіональних конференціях демократів.

    Мета реформи партії, за словами Павла Філіпа, полягає в тому, щоб партія залишилася «сильним політформуваннями, що буде врівноважувати політичні крайнощі в молдавській політиці».

    Як повідомляося, Конституційний суд Молдови подав у відставку.

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