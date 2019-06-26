Конституційний суд Молдови подав у відставку



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На початку червня Конституційний суд Молдови ухвалив низку рішень, які призвели до політичної кризи у країні

Конституційний суд Молдови у середу, 26 червня, подав у відставку у повному складі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що адміністративні обов'язки глави Конституційного суду Молдови буде виконувати суддя В'ячеслав Запорожан, поки не оберуть нового голову.

«Владі буде повідомлено про припинення повноважень суддів і вакантні місця в Конституційному суді, щоб компетентні органи могли вибрати кандидатів», - заявили в пресслужбі.

Як відомо, 20 червня подав у відставку голова суду Міхай Поалелунжь

Нагадаємо, 7-9 червня Конституційний суд Молдови ухвалив низку рішень, які призвели до політичної кризи у Молдові та фактичного двовладдя у країні. Зокрема, суд визнав неконституційним обрання керівництва молдовського парламенту і голосування за новий уряд. Також він тимчасово відсторонив президента Додона, щоб в.о. прем’єра за версією Демпартії Павло Філіп міг призначити дострокові вибори.

Згодом під тиском громадськості та політиків Конституційний суд вирішив скасувати ці суперечливі рішення.

Проте це не задовольнило нову владу Молдови: прем'єр Майя Санду закликала всіх суддів суду подати у відставку.

Експерти Венеціанської комісії зробили висновок, що у Молдові не було підстав для розпуску парламенту, а Конституційний суд порушив своїй процедури та не керувався Конституцією при ухваленні рішень.

15 червня президент Молдови Ігор Додон заявив про подолання політичної кризи у країні.

Джерело: Європейська правда