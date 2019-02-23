У Колумбії підірвали будинок Пабло Ескобара



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Своєму будинку Ескобар дав назву «Монако» Скріншот відео eltiempo.com

Аби підірвати дім, із навколишніх будинків довелося евакуювати 1500 осіб

У колумбійському місті Медельїн знесли будинок, який належав нарокобаронові Пабло Ескобару. Про це повідомляє колумбійське видання El Tiempo.

Ватажка «медельїнського картелю» Ескобара, який заробив на наркоторгівлі мільярдні статки (Forbes оцінив його капітал у $9 млрд), застрелили поліцейські в 1993 році. Але розкішний будинок наркобарона до останнього часу нагадував городянам про його недобру славу. Тепер Медельїн позбувся цього символу насильства, пише газета.

Своєму будинку Ескобар дав назву «Монако». Він мав вісім поверхів, на яких розмістилися 12 апартаментів, а також 34 місця для паркування, два басейни і корт. Утім, останніми роками це все прийшло в занепад.

Аби підірвати «Монако» керованим вибухом, із навколишніх будинків довелося евакуювати 1500 осіб.

На місці будинку Ескобара мерія планує облаштувати парк.

Джерело: Укрінформ