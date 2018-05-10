У Литві можуть заборонити георгіївську стрічку

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Литовські депутати пропонують зараховувати георгіївську стрічку до заборонених нацистських і комуністичних символів

Депутати литовської опозиційної консервативної партії запропонували зарахувати георгіївську стрічку до заборонених нацистських і комуністичних символів, передає «Польське радіо».

«У зв’язку з геополітичною ситуацією, загрозами для національної безпеки, захищаючи засади свободи, суверенітету, демократичної системи, а також для запобігання можливим провокаціям та спробам підбурювання до нетерпимості на національному ґрунті, чим зацікавлена сучасна Росія, пропонуємо ввести зміни до Закону про громадські зібрання та Кодекс адміністративних правопорушень, зараховуючи георгіївську стрічку до заборонених нацистських і комуністичних символів», — говориться у заяві депутатів парії Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи.

Ініціатори заборони нагадали, що георгіївську стрічку у Литві почали масово використовувати у 2005 році як символ перемоги СРСР над нацистською Німеччиною. Також було зазначено, що після анексії Криму та дій Росії на сході України значення двоколірної стрічки було дискредитоване. Депутат Лауринас Кащіунас зазначив, що «російські солдати, які воюють на території України, і проросійські сепаратисти ці стрічки використовують як розпізнавальний знак».