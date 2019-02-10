  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У мексиканському готелі застрелили журналіста

    • Розсилка
    <p>Хесус Рамос Родрігес вів програму новин на радіостанції</p> - У мексиканському готелі застрелили журналіста

    Хесус Рамос Родрігес вів програму новин на радіостанції

    Цього року це вже друге вбивство журналіста в Мексиці

    У Мексиці застрелили радіоведучого Хесуса Рамоса Родрігеса.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Журналіста застрелили, коли він снідав у готелі муніципалітету Еміліано-Сапата. Він помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

    Рамос вів програму новин «Наш регіон сьогодні» на місцевій станції.

    Цього року це вже друге вбивство журналіста в країні.

    До слова, минулого місяця у Мексиці п’яний чоловік намагався захопити в заручники понад 40 дітей.

    кримінал радіо вбивство смерть Мексика журналіст готель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ