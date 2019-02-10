У мексиканському готелі застрелили журналіста



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Хесус Рамос Родрігес вів програму новин на радіостанції

Цього року це вже друге вбивство журналіста в Мексиці

У Мексиці застрелили радіоведучого Хесуса Рамоса Родрігеса.

Про це повідомляє Reuters.

«Журналіста застрелили, коли він снідав у готелі муніципалітету Еміліано-Сапата. Він помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

Рамос вів програму новин «Наш регіон сьогодні» на місцевій станції.

Цього року це вже друге вбивство журналіста в країні.

До слова, минулого місяця у Мексиці п’яний чоловік намагався захопити в заручники понад 40 дітей.