У мексиканському готелі застрелили журналіста
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Хесус Рамос Родрігес вів програму новин на радіостанції
Цього року це вже друге вбивство журналіста в Мексиці
У Мексиці застрелили радіоведучого Хесуса Рамоса Родрігеса.
Про це повідомляє Reuters.
«Журналіста застрелили, коли він снідав у готелі муніципалітету Еміліано-Сапата. Він помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.
Рамос вів програму новин «Наш регіон сьогодні» на місцевій станції.
Цього року це вже друге вбивство журналіста в країні.
До слова, минулого місяця у Мексиці п’яний чоловік намагався захопити в заручники понад 40 дітей.