У Молдові можуть тимчасово відсторонити президента Додона

Президент Додон двічі не призначив членів уряду, запропонованих «Демократичною партією»

Конституційний суд Молдови 2 січня розгляне запит депутатів «Демократичної партії» щодо тимчасового відсторонення Ігоря Додона з посади президента. Про це повідомляє Realitatea.md. Як відомо, депутати від «Демократичної партії Молдови» звернулися до Конституційного суду (КС) з вимогою констатувати обставини, за яких