У Молдові проходять парламентські вибори



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Вибори вперше проходять за новою змішаною системою

У неділю, 24 лютого, у Молдові проходять чергові парламентські вибори і консультативний референдум з питання скорочення кількості депутатів парламенту зі 101 до 61. Виборчі дільниці відкриті для голосування із 7.00 до 21.00, повідомляє «Укрінформ».

Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходять за новою змішаною системою: 50 депутатів (зі 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 – за одномандатними округами. Тому виборці голосуватимуть двічі: в один із бюлетенів внесені претенденти на місця в парламенті від політичних партій і рухів, в інший – кандидати в депутати за одномандатними округами.

Аналогічна ситуація і при голосуванні на консультативному референдумі. В одному з бюлетенів громадяни мають відповісти на запитання, чи згодні вони зі скороченням кількості депутатів зі 101 до 61, а в другий включено запитання про згоду (чи незгоду) виборців з відкликанням депутатів у разі невиконання ними депутатських зобов'язань.

Зазначимо, що на нинішніх виборах передвиборна агітація дозволена і в день голосування. Заборона на агітацію діє лише в приміщенні виборчих дільниць.

Моніторинг процесу голосування будуть проводити більш як чотири тисячі вітчизняних та іноземних спостерігачів.

Громадський порядок на виборах охороняють понад 8 тисяч поліцейських.

Основними конкурентами на виборах є Партія соціалістів, правляча Демократична партія та опозиційний блок ACUM (Зараз), до складу якого входять партії «Дія та солідарність» і «Платформа «Гідність і правда».

Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати не менш як 6% голосів, а виборчим блокам – 8%.

Перші попередні результати голосування будуть оприлюднені в ніч на понеділок, 25 лютого.